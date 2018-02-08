Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Ebu Rudeyne, Büyükelçi Friedman'ın, "Filistin yönetiminin Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Yahudi yerleşimcinin bıçaklanması ve öldürülmesine yönelik tutumunu" kınamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, açıklamasında, " ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisinin açıklamaları bizi, onun işgal ile alakasını sorgulamaya yöneltiyor. O, ABD'yi mi yoksa İsrail'i mi temsil ediyor?" ifadesini kullandı.

Bölgedeki şiddetin devam etmesinin ana sebebinin, İsrail'in Filistin topraklarını işgale ve yerleşim birimi inşaatlarına devam etmesi olduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne, "Bölgede ve dünyadaki şiddetin tüm tezahürlerini sona erdirmenin tek yolu, Filistin meselesinin, işgalin sona ermesi ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasını öngören uluslararası meşruiyet kararlarına göre çözülmesidir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Friedman'ın, barış ortamı sağlamak yerine bu tür şiddet olaylarına gerekçeler sunarak ortamı gerdiğini dile getiren Ebu Rudeyne, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ve Filistin yönetiminin siyasetinin "barışçıl halk direnişi" üzerine kurulu olduğunu aktardı.

Büyükelçi Friedman, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Yahudi yerleşimcinin bıçaklanması ve öldürülmesine yönelik tutumunu kınamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kenti yakınlarında pazartesi günü gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan bir Yahudi yerleşimcinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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