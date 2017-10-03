Filistin'de 10 yıl sonra birlik sağlandı, ilk toplantı yapıldı!

Filistin'de 2014'ten bu yana ilk kez uluslararası arenada tanına Filistin Yönetimi, Gazze'de toplandı. Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de göreve başlaması aynı zamanda Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi ile Hamas'ın kontrol ettiği Gazze arasındaki 10 yıllık bölünmenin de sona ermesi anlamına geliyor.
Filistin Hükumeti Başbakanı El Hamdullah, Gazze yönetimini teslim almak için geldiği Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kapısında yaptığı konuşmada hükumetin başarılı olmasının vatandaşların hayatlarında yapacağı iyileştirmelerle mümkün olacağını söyledi.
El Hamdullah, Hamas'ın Gazze yönetimini merkezi hükumete teslim kararının çok isabetli bir adım olduğunu belirterek, bunun üzerine çok güzel hizmetler koyacağız. Başkan Mahmut Abbas'ın talimatıyla Filistin devletinin Gazze ve Batı Şeria'da bölünmez bir bütün olduğunu ilan etmek için geldim" dedi.
FETİH HAREKETİ: GERİ DÖNÜŞE ASLA İZİN VERİLMEYECEK
Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki görevlerini teslim almasının bundan sonraki aşamaların önünü açacağını söyledi.
Ramallah'taki Kültür ve Medya Komisyonu'nda konuşan Ahmed, "Fetih Hareketi Filistin'de ulusal uzlaşının gerçekleşmesi ve sağlamlaşması için çalışmalarına devam edecektir. Geri dönüşe asla izin vermeyecektir." dedi.
Fetih'in uzlaşı konusundaki kararlılığına vurgu yapan Ahmed, "Hükümetin bu haftaki turunun başarısı, ulusal birliğin sağlanması yönünde diğer aşamaların önünü açacaktır. Biz, siyasi çalışmaları canlandıracak yeni ufukların açılması için bölünmeyi bitirme konusunda çok ciddiyiz." ifadelerini kullandı.
İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Filistin Ulusal Uzlaşı hükümeti Başbakanı Rami Hamdallah, hükümetin eksiksiz bir şekilde Gazze'deki görevini teslim alamaya kararlı olduğunu açıkladı.
Hükümetin 2014'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği ilk toplantısında konuşan Hamdallah, "Hükümet, Gazze'deki bütün görevlerini eksiksiz bir şekilde devralmaya kararlı. Askıda kalan bütün sorunları, Filistinli gruplar ile uyum içerisinde çözeceğiz." dedi.
Hamdallah, geçen yıllarda İsrail'in yıktığı evlerin yüzde 63'ünü yeniden inşa ettiklerini söyleyerek, "İsrail'in Gazze'deki ambargoya son vermesi ve kaynaklarından ellerini çekmesi için", uluslararası topluma İsrail'e baskı uygulaması çağrısı yaptı.
"Davamızın herhangi bir uluslararası anlaşmazlıkta yer almasını kabul etmeyeceğiz." diyen Hamdallah, kişisel çıkarları bırakarak, bütün tarafların Filistin yönetiminin yanında durmasını istedi.
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