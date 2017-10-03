Filistin'de 2104'ten bu yana ilk ortak kabine toplantısı

Filistin Yönetimi'nin Gazze'de kontrolü yeniden ele alması çalışmaları kapsamında, Filistin kabinesi 2014'ten bu yana ilk kez bu bölgede toplandı.
Toplantının açılışında konuşan Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, uluslararası arenada tanınan Filistin yönetimi ve Hamas arasında10 yıldır devam eden bölünmeye son verme vaadini tekrarladı.
Hamdallah "Bölünmenin üzerine yeni bir sayfa açmak, ulusal projenin yönünü doğrultup Filistin devletini kurmak için buradayız" dedi.
Toplantı Filistin lideri Mahmud Abbas'ın Gazze'deki resmi konutunda yapıldı. Toplantı salonuna Mahmud Abbas ve eski Filistin lideri Yaser Arafat'ın fotoğrafları asıldı.
Böylece, Gazze'de 2014'ten bu yana ilk kabine toplantısı yapılmış oldu.
Hamas, 2007'de yaşanan kanlı sokak çatışmalarından sonra Filistin Yönetimini Gazze'den sürmüştü. Ancak Mısır'ın baskıları sonucu, Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nin bölgeye dönüşünü kabul etmişti.
'Dikkatli bir iyimserlik'
Hamas ve Filistin Yönetimini elinde tutan El Fetih arasındaki yakınlaşmaya karşın, bazı konular hala çözüme kavuşturulamadı.
Hamas'ın Filistin Yönetimi'nin güçlerine güvenlik sorumluluğunu ne ölçüde devredeceği ve son 10 yıldır maaşları Hamas tarafından ödenen memurlara ne olacağı belirsiz.
Mısırlı bir istihbarat yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, Mısır İstihbaratının Başkanı Halid Fevzi'nin Hamas lideri İsmail Haniye'yle görüşeceğini söyledi.
BM Ortadoğu Temsilcisi Nickolay Mladenov uzlaşma süreci konusunda "dikkatli bir iyimserlik" içinde olduğunu vurguladı.
Mladenov "Bölge sürece bağlı kalırsa, Mısır'ın rolü devam ederse ve siyasi partiler, bu süreçte gösterdikleri iradeyi ortaya koymaya devam ederlerse, başarılı olabiliriz" dedi.
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