Filistin'deki uzlaşıya Netanyahu'dan tepki: Kabul etmeyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşının kendileri tarafından kabul edilmesinin ancak "İsrail'in bir Yahudi devleti olarak tanınması, Hamas'ın askeri kanadını lağvetmesi ve İran ile ilişkilerini kesmesi" halinde mümkün olabileceğini belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Ma'ale Adumim'i ziyareti esnasında, Hamas ile Fetih arasında varılan uzlaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "İsrail'in varoluşunun aleyhine olan bir uzlaşıyı kabul etmeyiz. Her kim bir uzlaşı görüşmesi yapmak isterse bizim bu konudaki pozisyonumuz gayet açık: İsrail'i bir Yahudi devleti olarak tanıyın, Hamas askeri kanadını lağvetsin ve bizi yıkma çağrısı yapan İran ile ilişkilerini kessin." ifadelerini kullandı.

Bu, Filistinli gruplar arasında varılan uzlaşının ardından İsrail tarafından gelen ilk açıklama olma özelliği taşıyor.

FİLİSTİN'DEKİ SİYASİ BİRLİK HAREKETLERİ

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih hareketleri arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Hamas ve Fetih, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Hamas'ın geçen mart ayında Gazze'de hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite de Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti. Bunun üzerine Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'nin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, 26 Eylül'de Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'de görevi teslim almaya başladığını duyurmuş, Bakanlar Kurulu da 2014'ten bu yana ilk kez bugün Gazze'de toplanmıştı.