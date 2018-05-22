Filistin'den İsrail'e karşı yeni adım!

Filistin, İsrail'in yerleşim politikalarıyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.

Filistin Dışişleri Bakanı, UCM'den İsrail ile ilgili tüm suçlamalar için gecikme olmadan soruşturma başlatılmasını talep etti.

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