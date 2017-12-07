Filistin Devler Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri ile görüştü

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim'i aradı.

AA'nın haberine göre; görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı ile Kudüs'teki durum masaya yatırıldı.

Şeyh Temim, ülkesinin Filistin konusunda uluslararası meşru kararlara ve Arap barış girişimine uygun olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması şeklinde iki devletli çözüm temelindeki tutumunun sabit olduğunu vurguladı.

Öte yandan Mahmud Abbas da Filistin davasına ve halkına verdiği destekten, ayrıca Filistin konusundaki adil tutumundan dolayı Şeyh Temim'e teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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