Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'yi arayan Abbas, gözaltı sırasında sergilediği duruştan dolayı tebrik etti.

AA'nın haberine göre Filistin halkının bütün bileşenlerinin bu tür olaylara karşı kararlılıkla ortaya koyduğu duruşun, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletine ulaştıracağını söyleyen Abbas, işgalci İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkına ve çocuklarına uluslararası koruma çağrısında bulundu.

Filistinli 16 yaşındaki Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.

Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını kabul etmiş ancak savcılık buna itiraz etmişti.

Cuneydi, 14 Ocak 2018'de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.

Cuneydi

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