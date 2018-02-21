Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Güvenlik Konseyi'ne hitap ettiği toplantıya Haley ile beraber ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Ortadoğu Özel Danışmanı Jared Kushner de katıldı.

Haley, Konsey'de yaptığı konuşmada BM'yi, İsrail konusunda "taraflı ve orantısız" olmakla eleştirdi.

İsrail-Filistin sorunu nedeniyle her iki tarafta da çok sayıda kişinin acı çektiğini belirten Haley, Gazze'de "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Hamas yönetimi altında yaşayan Filistinlilerin korkunç şartlar altında bulunduğunu bildirdi.

ABD yönetiminin Filistin halkına karşı olmadığını kaydeden Haley, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin halkının çektiği acıların farkındayız. ABD, barış için bugün burada Filistin yönetimine elini uzatıyor... ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından mutsuz oldunuz. Bu kararı sevmek ya da kabul etmek zorunda değilsiniz ama şunu bilmelisiniz ki bu karar değişmeyecek. ABD'nin barış görüşmelerinde rolünü reddetmeyi, BM gibi uluslararası platformlarda İsrail'i cezalandırmaya yönelik önlem arayışını seçebilirsiniz ancak bunlar sizi hiçbir yere götürmeyecek. Öfkenizi bir kenara bırakıp, bizimle hareket edip Filistinlilerin hayatlarını iyileştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip müzakere edilmiş bir uzlaşma yolunu seçebilirsiniz...Müzakerecilerimiz arkamda oturuyor. Konuşmaya hazırlar ama peşinizden koşmayacağız, seçim sizin Sayın Abbas."

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise sorunun İsrail ve Filistin arasında ''doğrudan müzakereler" yapılmasıyla çözülebileceğini belirtti.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün tek bir ülke veya devletin bölgesel veya uluslararası çatışmaları tek başına çözmesinin imkansız hale geldiğini belirterek, "2018 yılının ortalarında uluslararası bir barış konferansının toplanması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Filistin sorunun çözümünden hiçbir zaman vazgeçmedikleri ve umutlarını kaybetmedikleri için bugün BM'ye geldiklerini söyledi. Mahmud Abbas, "Biz hiçbir barış görüşmesini reddetmedik ve müzakerelerin barışa giden tek yol olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulu'nda 1948'den bu yana 705, BM Güvenlik Konseyi'nde ise 86 karar alındığına ancak bu kararların hiçbir zaman uygulanmadığına dikkatine çeken Abbas, "İsrail, iki devletli çözüme kapılarını kapadı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile geçen yıl 4 kez görüştüklerini ve tarihi bir barış anlaşması için hazır olduklarını ilettiklerini anlatan Abbas, "Trump yönetimi iki devletli çözümü mü tek devletli çözümü mü destekliyor, bu konudaki tutumunu hala netleştirmedi.'' diye konuştu.Trump yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak yasa dışı bir karar aldığı değerlendirmesinde bulunan Abbas, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti ve üç semavi dine açık olduğunu ifade etti.

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD tarafından terör örgütü olarak görülmesini de eleştirerek, "Kongre bizim terörist olduğumuza inanıyor. Madem teröristiz yönetim bizimle nasıl görüşüyor, bizi nasıl ziyaret ediyor ve bize nasıl yardım sağlıyor?" dedi. Filistin'in barış görüşmeleri ve iki devletli çözüm için elini uzatmaya devam edeceğini vurgulayan Abbas, Filistin'in 138 ülke tarafından devlet olarak tanındığını ve BM'de tam üye ülke olarak tanınmak için çabaları artıracaklarını dile getirdi. Abbas, "Filistin'in tanınması müzakereleri engellemez, aksine görüşmelere katkıda bulunur." yorumunu yaptı. Günümüzde tek bir ülke veya devletin bölgesel veya uluslararası çatışmaları tek başına çözmesinin imkansız hale geldiğini belirten Abbas, "2018 yılının ortalarında uluslararası bir barış konferansının toplanması çağrısı yapıyoruz." diye ekledi.

NETANYAHU: ABBAS YENİ BİR ŞEY SÖYLEMİYOR

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden, Netanyahu adına yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Abbas'ın konuşmasında "Yeni bir şey söylemediği" ifade edilen açıklamada, ayrıca Filistin Devlet Başkanı'nın barış görüşmelerinden kaçtığı savunuldu.

BMGK'de bugün konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Biz hiçbir barış görüşmesini reddetmedik ve müzakerelerin barışa giden tek yol olduğuna inanıyoruz." diyerek, 2018'in ortalarında uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

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