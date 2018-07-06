İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı. İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Şeyh Kemal el-Hatib, duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Şeyh Salah’ın tutukluluğuna doğrudan müdahil olduğunu ima ederek, “Netanyahu, İsrailli vekillerin Mescid-i Aksa’ya girerek Harem-i Şerif’i kirletmelerine izin vermişti. 2015 yılının sonlarına doğru, Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa’ya girmesini yasaklarken, İslami Hareket’i de yasakladı. Ancak bugün Netanyahu, Knesset üyeleri kararından vazgeçmiş durumda ve İslami Hareket'in liderlerini ve üyelerini bir bir tutuklatıyor. Şeyh Raid Salah, 11 aydır hapiste tutuluyor. Şeyh Salah ile ilgili bugün alınan karar tamamen siyasidir. Ancak her ne olursa olsun Netanyahu’nun Mescid-i Aksa’nın kapılarına elektronik dedektörleri koyma planını bozdu." ifadelerini kullanmıştı.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi mart ayında, Şeyh Salah'ın basına açıklama yapmasını yasaklayıp koluna elektronik bileklik takarak, Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulması şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti.