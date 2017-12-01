Filistin İsrail'i geçti, Abbas tebrik etti!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Başkanlık Sarayı'nda kabul ettiği Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub'u başarıdan dolayı kutladı.

Abbas, Filistin Milli Takımı'nın elde ettiği bu başarıyı daha da ileri taşıması ve FIFA'da daha üst sıralarda yer alması temennisinde bulundu.

FIFA tarafından 23 Kasım'da açıklanan dünya sıralamasında Filistin Milli Takımı 2 sıra yükselerek 82. basamağa çıkmıştı.

İsrail ise dünya sıralamasında 16 basamak düşerek 98. sırada yer almıştı.

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