Filistin Yönetimi: Trump Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma niyetini bildirdi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin lideri Mahmud Abbas'ı bugün telefonla arayarak, ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaya niyetli olduğunu söylediği öğrenildi.

Açıklama, Mahmud Abbas'ın ofisinden geldi.

Yazılı açıklamada, Trump "Devlet Başkanına (Abbas'a) ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma niyetini bildirdi" denildi.

Ajanslar, Trump'ın büyükelçiliği ne zaman taşıyacağının açıklamadan anlaşılmadığını belirtiyor.

Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley, Pazartesi günü Trump'ın "en başından beri bu konuda net olduğunu, yapılıp yapılmamasını değil, ne zaman yapacağını düşündüğünü" kaydetti.

Bu konudaki bir ilanın "önümüzdeki günlerde" yapılabileceğini de söyledi.

Abbas: Güvenlik ve istikrar için tehlikeli sonuçlar doğurabilir

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Yazılı açıklamada, Abbas'ın Trump'a "Böyle bir kararın barış süreci ile bölgedeki ve dünyadaki güvenlik ve istikrar için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylediği" aktarıldı.

"Başkan, uluslararası hukuk kararları ve Arap barış girişimi doğrultusunda başkenti Doğu Kudüs olmayan bir Filistin Devleti'nin kurulamayacağı konusundaki kesin kanaatimizi teyit etti" denildi.

Açıklamada Abbas'ın böyle bir adımı engellemek için dünya liderleriyle görüşmeye devam edeceği de belirtildi.

Reuters'a konuşan Amerikalı üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği, Filistin Yönetimi, Suudi Arabistan ve Arap Ligi'nden gelen, böyle bir ilanın bölge çapında yankı uyandıracağına yönelik uyarılarından endişe ettiklerini söylediler.

Uluslararası mutabakata ters

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Trump'ın Çarşamba günü ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma niyetini açıklayacağı haberleri yayılmıştı.

Trump'ın aynı zamanda taşınmayı altı ay erteleyen kararnameyi imzalaması, ancak hazırlıklara hemen başlanması talimatını vermesi bekleniyor.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımak ve elçiliği buraya taşımak, Amerikan politikasında önemli bir değişiklik anlamına gelecek ve uluslararası mutabakata ters düşecek.

Kudüs'ün durumuna İsrailliler ve Filistinliler arasındaki barış müzakerelerinde karar verilmesi konusunda uluslararası alanda fikir birliği oluşmuş durumda.

Kudüs'ün statüsü

İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967 Altı Gün Savaşı sonrasında ele geçirmiş ve ardından topraklarına katmıştı, ancak bu durum uluslararası alanda tanınmadı.

Filistinliler, Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak bağımsız bir Filistin Devleti'nin başkenti yapmak istiyor. İsrail ise bütün Kudüs'ü başkenti olarak görüyor.

İslamcı Hamas örgütü, İsrail'in Kudüs'ü başkenti olarak ilan etmesi durumunda yeni bir intifada başlatma tehdidinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise böyle bir durumda "İsrail ile diplomatik bağları koparırız" dedi, İsrail'den ise yanıt gecikmedi.

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, "Biz Türkiye'nin cumhurbaşkanından emir ya da tehdit almayız. İsrail bağımsız bir devlettir ve başkenti de Kudüs'tür. 3 bin yıldır Yahudi halkının başkenti olan Kudüs'ün bu statüsünün tanınmasından daha adil bir şey olamaz. Osmanlı İmparatorluğu ve sultanlık dönemi sona erdi" ifadelerini kullandı.

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