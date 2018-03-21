'Filistinli cesur kıza' İsrail'den 8 ay hapis cezası!

İsrail tarafından yargılanan Filistinli cesur kız' olarak da bilinen 17 yaşındaki Ahed Tamimi 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tamimi 3 aydır gözaltında tutuluyordu.

BM'DEN AHED TAMİMİ AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM), 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin İsrail tarafından tutuklanıp Askeri Mahkeme'de yargılanmasının endişe verici olduğunu bildirmişti.

BM'den yapılan açıklamada, "İnsanların haklarına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılması gerek. Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık." denilmişti.

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