Filistinli satıcıdan elma çalan İsrail askeri kamerada!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde İsrailli bölük komutanının, sokaktaki Filistinlilere ait meyve tezgahından elma çalma anının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

İsrailli komutanın, askerlerle halk arasındaki çatışmalardan kaçan Filistinli esnafın terk ettiği tezgahtan kendisi ve arkadaşları için elma çalma anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayılarak alay konusu oldu.

Bunun üzerine İsrail ordusu, elma çalan askerin açığa alındığını duyurdu.

Komutanın elma çaldığını doğrulayan ordudan yapılan açıklamada, "Bu davranış, İsrail ordusundaki bir asker veya komutandan beklediğimiz bir davranış değil. (Elma çalan) Komutan açığa alındı ve disiplin cezasına çarptırılacak." ifadelerine yer verildi.

"Givati" isimli tugayda görev yaptığı belirtilen komutanın kimliği açıklanmadı.

Hırsızlık olayının, Trump'ın, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından çıkan olaylar esnasında yaşandığı belirtildi.