Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Trump'ın Kudüs kararını protesto eden pankartlar taşıdı.

Ramallah'ın merkezindeki El Manara meydanından hareket eden Filistinli gruplar cadde ve sokaklarda ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

İSRAİL GÜÇLERİ GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE EDİYOR

Batı Şeria'nın kuzeyinde Tulkerm, Cenin, Kalkiliyye, güneyindeki Beyt Lahm, El Halil, doğusundaki Eriha kentlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail güvenlik güçleri tarafından protestoculara müdahale edildi. Müdahale sırasında İsrail polisi ile eylemciler çatıştı.

Göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi kullanan İsrail polisine Filistinliler taşlarla karşılık verdi. Bölgedeki gerginlik sürüyor.

Çeşitli Filistinli gruplar Trump'ın Kudüs kararının ardından dün yaptığı açıklamalarda tüm Filistin'de yoğun gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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