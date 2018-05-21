ABD'nin Kudüs konsolosluğunun Beytullahim şehrinde düzenlediği kurstan mezun olan Filistinli öğrenciler için yapılan törene katılan Amerikalı diplomatlar bir grup Filistinli tarafından protesto edildi.

AA'nın haberine göre, diplomatları taşıyan araca yumurta ve ayakkabı atan Filistinliler, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD'nin diplomatlarını Filistin topraklarında istemediklerini dile getirdi.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra ABD'nin Filistin'e yönelik politikasını eleştiren pankartlar taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs pazartesi günü yapılan resmi törenle açılmıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için 14 Mayıs'ta gösteriler düzenlemişti. Barış gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'tan fazla Filistinli öldürüldü, 3 binden fazlası yaralandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER