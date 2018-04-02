İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic'in taraftarları, futbol dışındaki konulara gösterdikleri hassasiyet ve yaşanan haksızlıklara karşı verdikleri mücadeleyle dikkati çekiyor.
Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlileri, lig maçı sırasında salladıkları Filistin bayraklarıyla destekleyen Celtic taraftarları, geçmişte de bu tip hassasiyetleriyle adlarından söz ettirdi.
Hayatta kalmak için İrlanda'dan İskoçya'ya göç eden halk tarafından kurulan köklü kulübün taraftarları, karşılaşmalar sırasında açtıkları pankart, bayrak ve düzenledikleri yardım kampanyalarıyla mağdurların sesi olmaya devam ediyor.
İSRAİL'E TEPKİ
Celtic taraftarları, son olarak 31 Mart'ta takımlarının Ross County'yi 3-0 yendiği lig maçında, İsrail'e tepki gösterdi.
Taraftarlar, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin anısına, karşılaşma boyunca Filistin bayrakları salladı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu birçok Filistinli hayatını kaybetmişti.
ABD'YE TEPKİ
İskoçya temsilcisi Celtic'in taraftarları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına, açtıkları pankartla tepkide bulundu.
Celtic taraftarları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını, geçen sene 10 Aralık'ta 2-2 berabere kaldıkları Hibernian deplasmanında açtıkları pankartla eleştirdi.
Kendilerine ayrılan deplasman tribününde Trump'ın kararına tepki gösteren İskoç taraftarlar, pankartta "Kudüs, Filistin'dir" ifadesine yer verdi.
FİLİSTİN'E DESTEK CEZA GETİRDİ
Celtic taraftarları, Hapoel Beer-Sheva ile 17 Ağustos 2016'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu ilk maçının öncesinde Filistin bayrakları açtı.
Filistin'i desteklemek amacıyla yapılan bu davranış, UEFA'nın kulübe para cezası vermesine neden oldu.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, maçta Filistin bayrağı açılması nedeniyle İskoç kulübünü 10 bin avro para cezasına çarptırdı.
FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR HARÇLIKLARINI BAĞIŞLADI
Batı Şeria'daki Ed-Dehişa Mülteci Kampı'nda yüzlerce Filistinli çocuk, UEFA'nın Celtic'e verdiği para cezasını ödemek için harçlıklarını bağışladı.
Beytüllahim yakınlarında bulunan İbda Kulübü binası önünde toplanarak İskoç takımına destek içerikli dövizler taşıyan çocuklar, daha sonra UEFA'nın takıma verdiği para cezasının karşılanması için harçlıklarını topladı.
FİLİSTİNLİLER İÇİN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLEDİ
Celtic'in taraftarları, kulübe verilen para cezasının ardından Ağustos 2016'da Filistin için yardım kampanyası da düzenledi.
Green Brigade (Yeşil Tugay) adlı taraftar grubu öncülüğünde bir internet sayfasında yardım kampanyası başlatıldı.
Yardım kampanyasına ilişkin, "UEFA'nın dar görüşlü ve siyaseten partizanca tutumunu, futbola olumlu bir katkıya dönüştürmekte kararlıyız ve bu yüzden #matchthefineforpalestine kampanyasını başlatıyoruz. 15 bin sterlin toplamayı amaçlıyoruz. Bağışlanan para, Beytüllahim’deki Aida Mülteci Kampı’na eşit olarak paylaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.
HALK VE RAHİPLER TARAFINDAN KURULDU
İrlanda’da sadece tarladaki değil ambarlardaki tüm patateslere etki eden ve yaklaşık 5 yıl süren kıtlık, Celtic Kulübünün kurulmasının başlangıç noktası oldu.
Tarihe Büyük İrlanda Patates Kıtlığı olarak adını yazdıran bu hadise sonucu bölgeden büyük göçler yaşandı.
Bir grup İrlandalı, hayatta kalmak adına İskoçya'ya göç etti. Katolik ağırlıklı bu topluluk, Katolik rahiplerin de katkısıyla İskoçya’nın doğusuna yerleşti.
Yeniden bir düzen kuran ve yaşama adapte olmaya çalışan halk, futbola kayıtsız kalamadı. Rahipler ve halk, ortaklaşa olarak Katoliklerin takımı olarak nitelendirilen bir futbol takımı kurdu. Takımın tabanı yoksul halk ve kilise eşrafından oluştu. 6 Kasım 1887’de kurulan bu takıma, Keltlerden dolayı Celtic adı verildi.
Celtic Kulübü, köklü tarihinde 48 lig, 37 İskoçya Kupası, 17 İskoçya Lig Kupası ve 1 Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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