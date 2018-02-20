DAMARDA YÜZDE 80 TIKANIKLIK VARDI

Kadir İnanır’ın beynine pıhtı atması sonucu felç olmaktan son anda kurtulması Filiz Akın’ı korkuttu.



HT Magazin'de yer alan habere göre, şahdamarında yüzde 80 tıkanıklık bulunan usta oyuncu, İnanır’ın doktoruna giderek gizli bir operasyon yaptırdı. Pıhtı atma riski olan damar stentle açıldı. Üç gün yoğun bakımda tutulan Akın dün taburcu oldu.

‘AYLARDIR MÜCADELE EDİYORUM’

Evinde istirahatte olan Filiz Akın, HT Magazin’e konuştu.



Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan sanatçı, “Yaşamsal mücadele sırasında talihsizliklerim oldu. Aylardır hastalıklarla mücadele ediyorum. Fakat bütün bunları ameliyatla aştığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı günler olur, benim için” dedi.