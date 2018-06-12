Ses sanatçısı ve köşe yazarı Onur Akay, sanatçı Filiz Akın’la alakalı sevenlerini üzecek bir haber verdi. Akay, “Geçen hafta Marekeş’te dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye giden Filiz Hanım, yine serumlarla ve kullandığı ilaçlarla sadece bir müddet ayakta durabildiğini belirtti.

Kanseri yenen Filiz Akın, çok önemli bir ameliyatla menenjit ve yüz felcinden kıl payı kurtulmuştu. Daha sonra ise şah damarına ameliyatla stent takılması, beynine pıhtı gitmesiyle oluşabilecek hayati tehlikeden ve felç olma durumundan, riskli ama başarılı bir ameliyatla hayata tutunmuştu.