Cadde’nin haberine göre, yeni yıl dileklerini ileten Taçbaş, "Yeni yıl için savaş olmasın istiyorum. Televizyondaki katliamlar yürek burkuyor. Gencecik çocukların şehit olması bizi çok üzüyor. Mutlu olamıyoruz. 2018'de inşallah hiç birisi olmasın" şeklinde konuştu.

filiz taçbaş