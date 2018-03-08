Türkiye'den pek çok marka, kadınların çalışma ve sosyal hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olmasının, kadın haklarının korunmasının önünü açan bu önemli gün için her yıl çeşitli kampanyalar ve birbirinden duygusal reklam filmleri hazırlıyor. O kampanyalardan bazılarını sizler için derledik... Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun...

FİLLİ BOYA'DAN ÇOK KONUŞULAN BİR REKLAM DAHA

Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çok konuşulacak bir reklam filmine imza attı. Akpınar yeni klibi "Vurmayacaksın. Nokta!" Reklamda "Mucizemsin" etiketi kullanılırken kadının toplumdaki yerine dikkat çekildi. Kadına uygulanan ayrımcılığı da eleştiren reklam filminde önemli mesajlar yer aldı.

TEB #ElAlemNeDer

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan reklam kampanyalarından birini de TEB hazırladı. "ElAlemNeDer" etiketiyle paylaşılan reklam filminde kadın girişimcilerin hikâyeleri, kadınların nesilden nesle aktarılan önyargılara meydan okuyuşları ele alınıyor.

ELİDOR

Elidor da TEB ile birlikte aynı meseleyi ele alıyor 8 Mart Kadınlar Günü'nde. "Hep kendi yolunda olan kızlara, yollarında her zaman destek olacak bizden sevgilerle… El alem ne derse desin, biz böyle yaşarız #hepkendiyolumuzda" mesajıyla paylaşılan eğlenceli kampanya, kızların özgürce dilediklerini yapabilmesi mesajını veriyor.

TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İLKLERE İMZA ATAN KADINLAR...

NETFLIX'İN GÜÇLÜ KADINLARI

Netflix her sezon ister güçlü ister hassas, ister melek ister şeytan ama hepsi birbirinden etkileyici kadın hikayelerine ev sahipliği yapıyor. Tüm bölümleri kadınlar tarafından çekilen Jessica Jones dizisinin 2. sezonu, Oscar adayı Carey Mulligan'ın oynadığı mini dizi Collateral Netflix'in mart ayı programında yer alıyor. Ayrıca bugüne kadar Nobel'e layık görülen en genç kişi olan Malala Yousafzai, David Letterman ile Sıradaki Konuğum'a katılıyor.

BORUSAN'DAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

Borusan kadınların işgücüne katılımının önünde en önemli engeli oluşturan çocuk bakımı sorununa destek olmak için Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 150 çocuk kapasiteli bir kreş açıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Borusan CEO’su Agah Uğur, "Kreş ve maddi yardım eksikliği ile çocuk bakımında ana sorumluluğunun kadına düşmesi, kadınların işgücüne katılımındaki en büyük engelleri oluşturuyor. Bu bakımdan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ne bu yatırımı armağan ettiğimizi açıklamaktan gurur duyuyoruz. 8 Mart'ı sadece kadınların değil toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan herkesin günü olarak görüyoruz" dedi.

KADINLARA FAZLADAN 1 GÜN İZİN

Dünyada Çalışan Emekçi Kadın Bayramı olarak kutlanan 8 Mart’ta TUDORS, kadın çalışanlarına bu yıl için fazladan 1 gün izin hakkı vererek yeni bir kampanya başlattı.

KADINLAR GÜLLE KARŞILANDI

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve DenizBank üst yönetimi Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın çalışanlarına sürpriz yaptı. Sabah 8:00 itibarıyla smokinlerini giyen tüm üst yönetim Hakan Ateş liderliğinde kadın çalışanlarını güller ve müzik eşliğinde Genel Müdürlük girişinde karşıladı.

PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 8 Mart 2018 tarihinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" konulu özel tarih damgalı zarf tedavüle çıkardı.

17 BİNİN ÜZERİNDE KADIN

Yüzde 63 kadın çalışan oranıyla AB ortalamasının üzerinde yer alan Koton’un yönetici kadrosunda ve üst yönetiminde görev alanların ise yüzde 50'sini kadınlar oluşturuyor. Koton, sosyal sorumluluk projeleri ve tedarik zinciri ile birlikte toplamda 17 binin üzerinde kadının ekonomik sisteme katılımına imkan sağlıyor.

KOÇ HOLDİNG

Koç Holding'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı reklam "Roller çoktan değişti. Peki izlediklerimiz neden değişmesin? Cinsiyetlere dair kalıp yargıları ortadan kaldırmak her şeyden önce fark etmekle başlar" mesajıyla yayınlandı.

BOYNER: KADINA KADIN, ÇOCUĞA ÇOCUK DİYORUZ

Boyner'in reklam filminin verdiği mesaj: "Kadına Kadın, Çocuğa Çocuk diyoruz" #Nokta #18denönceherkesçocuk"

TÜRK TELEKOM

Türk Telekom, "İnternetle Hayat Kolay projemiz Zeynep Teyze'ye dünyanın kapılarını açtı. Daha binlerce kadını internetle tanıştırmanın gururuyla, #DünyaKadınlarGünü'nü kutlarız." mesajıyla tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.