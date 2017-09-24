50’yi aşkın filmin yer aldığı programdan 10 filmlik bir öneri listesi hazırladık. HT Pazar'dan mehmet Açar'ın haberi...
Aşkın Gücü (The Shape of Water)
Soğuk Savaş’ın ivme kazandığı 1960’ların başında, gizli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışan Elisa, acımasız deneylerde kullanılan insansı bir yaratığı kurtarmak ister... Her zamanki gibi seyirciyi öncelikle görsel atmosferiyle kuşatan ve gizemli dünyalara kapılar açan bir Guillermo Del Toro filmi. Venedik’te Altın Aslan kazandı.
Beni Adınla Çağır (Call Me by Your Name)
İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, 1970’lerin sinemasına duyduğu tutkuyu yansıtan “Benim Adım Aşk” (2009) ve “Sen Benimsin”in (2015) ardından 1983 yılında geçen bir aşk hikâyesiyle geliyor karşımıza. James Ivory’nin Andre Aciman’in romanından uyarladığı film, Kuzey İtalya’daki evlerine gelen yüksek lisans öğrencisinden çok etkilenen bir gencin öyküsünü anlatıyor. Henüz gösterime girmedi ama şimdiden yılın en iyilerinden biri olarak ilan edilmiş durumda.
Kardaki İzler (Wind River)
“Sicario” ve “Hell or High Water” gibi iki gerçekçi ve kalburüstü suç filminin yazarı Taylor Sheridan, bu kez kamera arkasında. Karlar altında geçen bu polisiye filmin senaryosu da Sheridan’a ait. Her şey Wyoming’deki Rüzgârlı Irmak Kızılderili Koruma Bölgesi’nde bulunan bir cesetle başlıyor... Orman korucusu Cory (Jeremy Renner) FBI’ın gönderdiği deneyimsiz ajan Jane Banner (Elizabeth Olsen) ile olayı çözmeye çalışıyor...
Kare (The Square)
2014’ün en iyilerinden “Turist” (Force Majeure) filmiyle hatırladığımız İsveçli yönetmen Ruben Östlund, Cannes’da Altın Palmiye kazandığı “Kare”de Stockholm’daki bir sanat merkezinin artistik direktörlüğünü yapan Christian’ın öyküsünü anlatıyor... Kendine özgü mizah duygusuyla Cannes’da sadece jüriyi değil eleştirmenleri de çok etkileyen “Kare”, şimdiden yılın en iyilerinden biri olmaya aday.
Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer)
Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos, “The Lobster”da kurduğu tuhaf ve tekinsiz dünyaları, Nicole Kidman, Colin Farrell gibi Hollywood yıldızlarının oynadığı yeni bir filmle sürdürüyor. Senaryo, başarılı bir cerrah ve onu babasının yerine koymaya çalışan ergen bir delikanlı üzerine.... Ailelerin dahil olmasıyla olaylar, Lanthimos’un önceki filmlerindeki gibi yine beklenmedik, garip yerlere doğru gidiyor... Lanthimos’u sevenlere önerilir.
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