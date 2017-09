9 | 10

You Were Never Really Here

2011’de “Kevin Hakkında Konuşmalıyız”la eleştirmenleri şaşırtan bir işe imza atan Lynne Ramsay’in yeni filmi ezber bozan bir polisiye... Senaryo ödülüyle Cannes’ı boş geçmeyen film, kaybolmuş genç bir kız, uyumsuz bir savaş gazisi ve nüfuzlu devlet adamlarının dahil olduğu karmaşık ve şiddet dolu bir suç ağında olup bitenleri anlatıyor. Beklentilere göre gelişmeyen ve bir çeşit bilinmezliğe doğru ilerleyen bir film... Dolayısıyla, sadece denemelere açık sinefillere öneriyoruz.