Her filminde farklı bir tarzla karşımıza çıkan Nicolas Cage, Yeşil dev Shrek'in büyük aşkı Fiona...
Bu seslere aşinayız... Kimi zaman bir filmde, belgeselde ya da reklamda sürekli karşımıza çıktılar. Hep duyduğumuz ama kim olduğumu bilmediğimiz meşhurlar onlar... Peki filmlerin, dizilerin, belgesellerin gizli kahramanları kimler? Habertürk TV o kahramanlarla konuştu...
"İZZET GÜNAY'I, EŞREF KOLÇAK'I SESLENDİRDİM"
Yaptığı işten büyük bir keyif alan mikrofon oyuncusu Mazlum Kiper, "Morgan Freeman'ın bir sürü belgeselini birçok filmini konuştum. Antony Hopkins'i çok konuştum. Bizden de Eşref Kolçak'ı, İzzet Günay'ı, Tanju Gürsu'yu çok seslendirdim. Benim için çok değerli bir meslek, hem oyunculuk yaparken hem seslendirirken büyük keyif alıyorum" şeklinde konuştu.
"TEKRAR DÜNYAYA GELSEM BU İŞİ YAPARDIM"
Shrek'teki Fiona'yı seslendiren mikrofon oyuncusu Oya Prosçiler, "Tekrar dünyaya gelsem bu işi yapardım sanıyorum. En severek konuştuğum karakter, orijinalini Cameron Diaz'ın seslendirdiği Shrek'teki Fiona karakteridir. Sünger Bob da Sandy karakteri var, onu konuştum. Çok şirin, tatlı bir karakter. Ayrıca Mr. and Miss Smith'te Angelina Jolie'yi de seslendirmiştim." dedi.
"ADAMIN NEFES ALIŞINI BİLE ÇOK İYİ BİLİYORUM"
Mikrofon oyuncusu Uğur Taşdemir ise, "Benim sesimi en çok Nicolas Cage'den dinlediniz. Nicolas Cage'in belki 50 tane filminde ben konuştum. Biz onunla beraber büyüdük. Onu konuşmaya o kadar alıştım ki adamın nefes alışını bile çok iyi biliyorum. Cage haricinde Woody Harrelson'ı Paul Giamatti'yi, rahmetli Philip Seymour Hoffman'ı, Ben Stiller'ı konuştum." diyerek mesleğine duyduğu sevgiyi anlattı.
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