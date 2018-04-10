Euro Cup finali ilk maçında Darüşşafaka, Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda 78-81 yendi.

İstanbul'da oynanacak rövanş maçında Daçka'ya iki farklı mağlubiyet bile şampiyonluğa uzanması için yeterli olacak. Darüşşafaka, 10 saniye kala çalınan top ve ardından gelen üçlükle maçı uzatmaya götürmüştü.

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