Play-Off’ta vites artıran, final serisinde takımına liderlik yapan Fenerbahçeli Brad Wanamaker, gösterdiği performansla finalin MVP’si seçildi. Play-Off’taki 8 maçın 7’sinde çift haneli sayılarda skor üreten ABD’li yıldız, final serisinde ise süre aldığı 5 maçta da çift haneli sayı attı. Final serisinde oynanan beş maçın üçünde takımının en skoreri olan Wanamaker, toplamda da 16.2 sayı, 4.2 asist ortalamasıyla takımının en etkili oyuncusu oldu.

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