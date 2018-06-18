CYBG’den yapılan açıklamaya göre, bankacılık hizmeti veren Virgin Money’nin toplam 1,7 milyar sterlin (2.25 milyar dolar) karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre, grubun perakende bankacılığı müşterilerinin, gelecek 3 yıl içerisinde Virgin Money’e taşınması planlanıyor.

Satış anlaşmasının denetim kuruluşları tarafından onaylanmasının ardından CYBG’nin, toplam 6 milyon müşterisi ile İngiltere'nin 6'ncı büyük bankası olması bekleniyor.

İngiliz basınına göre, satışın ardından banka çalışanlarından yaklaşık bin 500 kişinin işini kaybetmesi söz konusu.