"Fındık İçin Yürüyoruz" yürüyüşü sürüyor

CHP'li bazı milletvekillerinin yanı sıra fındık üreticilerinin katıldığı yürüyüşün ikinci günü Piraziz ilçesindeki alandan başlayarak devam etti. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrağı ve çeşitli pankartlarla, sloganlar eşliğinde Karadeniz Sahil Yolu güzergahında yürüdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Piraziz'deki alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yaklaşık 21,5 kilometrelik mesafeyi ilk etapta yürüklerini belirterek, yoğun bir katılımın olduğunu belirtti.

Üreticinin bu haklı talebini farklı bir şekilde provoke etmenin doğru olmadığını ifade eden Torun, üreticinin içinde bulunduğu durumu ifade etmeye çalıştığını aktardı.

"Yürüyüş kararını alınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı apar topar açıklama yaptı." diyen Torun, sözlerine şöyle devam etti:

"50 milyon lira ödeme yapılacağını ve eskisi gibi fındık alırken dikkat ettikleri belli konuları yumuşattıklarını ifade ettiler. Görüldü ki yürüyüşe başlamamız bile etkiledi, bu sabah gelirken duydum çok sevindirici bir olay, 7,50 lira olan fiyat 8-8,50 liraya doğru tırmanmaya başladı. Demek ki üretici sesini çıkarınca, üretici hakkını talep edince buna duyarsız kalınamıyor. Ne piyasa duyarsız kalıyor, ne hükumet duyarsız kalıyor."

Yürüyüşlerini partili partisiz bütün yurttaşlarla, üreticilerle, üreticileri desteklemek isteyen herkes ile sadece üreticinin alın terini alması için sürdürdüklerini anlatan Torun, "Bu haklı mücadeleyi hükumet ve yetkililer anlayacaktır ve mutlaka ama mutlaka fındık üreticisine destek olacak kararları alacaktır." diye konuştu.