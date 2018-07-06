Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın, Seinajoki kentinde Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada, 19. ve 45. dakikalarda Vertainen Eetu'nun attığı gollerle yenildiği kaydedildi.

Finlandiya, 2018 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na 16-29 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Toplam 8 ülkenin katılacağı Avrupa Şampiyonası'nın B Grubu'nda Fransa, İngiltere ve Ukrayna ile karşılaşacak milli takım, hazırlıklarını Vaasa şehrinde sürdürüyor.