Finlandiya 'açlıkla mücadele için' çekirgeden ekmek yaptı

Finlandiya'da bir fırın, "dünyadaki açlıkla mücadele etmek" adına ezilmiş çekirgeden yaptığı ekmeği bugün piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Fazer Fırını adlı şirket, "türünün ilk örneği" olarak nitelediği ekmeğinin Cuma günü raflarda olacağını açıkladı.
Ekmeklerin her bir somununda kurutulduktan sonra ezilen, ardından da buğday ve diğer çekirdeklerle karıştırılan yaklaşık 70 çekirge bulunacak.
Birleşmiş Milletler 2013 yılında dünya çapında 2 milyon insanın böcek yediğini tahmin ettiğini açıklamıştı.
BM'ye göre dünyada 1.900'den fazla böcek türü gıda maddesi olarak kullanılıyor.
BM Gıda ve Tarım Örgütü de 2013 yılında dünyadaki böcek üretimi ve tüketimini artırmak için bir program başlatmıştı.
Fazer Fırını'nın inovasyon müdürü Juhani Sibakov, bu konsepti geçen yazdan beri geliştirmekte olduklarını fakat Finlandiyalı yetkililerden gerekli onayı alamadıkları için bugüne kadar beklemek zorunda kaldıklarını açıkladı.
Finlandiya böceklerin gıda maddesi olarak kullanılmasını ve satılmasını yasaklayan bir yasayı bu ay başında kaldırmıştı.
Avrupa'da İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Danimarka da böceklerin gıdada kullanılmasına izin veriyor.
Sibakov, ekmeklerin normal ekmeklerden daha fazla protein içerdiğini söylüyor:
"Ürünümüz iyi bir protein kaynağı olmanın yanı sıra tüketicilerimize böcekli yemeklere aşina olma fırsatı tanıyor."
Çekirgeli ekmekler önce Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de piyasaya sürülecek.
Ürünü deneyen Sara Koivisto adında bir öğrenci, tadını normal ekmekten ayırt edemediğini söyledi:
"Tıpkı ekmek gibi."
Çekirgeleri Hollanda'dan ithal eden Fazer'ın kısıtlı sayıda arz imkanı bulunuyor. Fakat firma ülke içinde bir tedarikçi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Dünyanın pek çok yerinde böcek yemek yaygın bir uygulama.
Batı ülkelerinde ise böcekler, glütensiz beslenmek isteyenler veya çevreyi korumak isteyenler arasında popülerleşiyor. Böcek çiftlikleri, hayvan çiftliklerine göre daha az kaynak kullanıyor.
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