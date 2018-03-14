844 milyon euro karşılığında Nokia’nın yüzde 3,3 hissesini alan devlet kurumu Solidium Oy, ağ teknolojileri geliştiren şirketteki Finlandiya etkisini artırıyor. Uzmanlar ise hamlenin daha önce gerçekleşmesi gerektiği yönünde eleştirilerde bulunuyor.

Yatırımla ilgili Reuters’a konuşan Solidium CEO’su Antti Mäkinen, “Bunun iyi bir yatırım olacağına inanıyoruz. Nokia, Finlandiya’nın en büyük şirketi ancak Finlilerin sahip olduğu hisselerin oranı bir hayli azdı.”

Bir dönem dünyanın en büyük mobil cihaz üreticilerinden olan Nokia, 1998 ile 2007 yılları arasında Finlandiya’nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 4’ünü, AR-GE harcamalarının yüzde 30’unu ve ihracatının yüzde 20’sini sağlıyordu.

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Microsoft tarafından satın alındıktan sonra başarısızlığa sürüklenen Nokia mobil cihazları, daha sonra Finlandiya ekonomisini zora sokan küresel eonomik kriz sonucunda odağını yeniden telekom teknolojilerine kaydırmış ve cihaz üretimini sonlandırmıştı.

Şirket şu an Nokia markasını lisanslayarak, üçüncü taraf şirketlerin ürettiği cihazlardan kazanç sağlıyor.

Uzmanlar, Finlandiya devletinin Nokia üzerindeki etkisini artıracağını ve gelecekte daha büyük hisse satın alma hamleleri gerçekleştireceğini öngörüyor.

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