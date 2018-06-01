Finn Harps - Athlone Town maçı rakamları

Finn Harps ve Athlone Town, 01 Haziran 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. 22 puanlı Finn Harps 5. sırada bulunuyor, Athlone Town 2 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Finn Harps, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Athlone Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 175 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Finn Harps kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Athlone Town sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler.

Finn Harps son hafta oynanan Univ College Dublin maçında 3-0 kazandı.

Athlone Town ise Wexford Youths maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Finn Harps, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

Athlone Town, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Athlone Town 2 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.