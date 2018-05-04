Finn Harps - Drogheda United maçı istatistikleri

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Finn Harps, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Drogheda United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Finn Harps 14 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Drogheda United 18 puanda ve 2. sırada. Finn Harps, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Drogheda United, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 222 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Finn Harps kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Drogheda United sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Finn Harps son haftadaki Bohemians müsabasında 3-1 yenildi.

Drogheda United ise Sligo Rovers karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Finn Harps, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Finn Harps, kendi sahasında 3 gol attı, 1 gol yedi.

Drogheda United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Drogheda United, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.