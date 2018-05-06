Finn Harps - Galway FC maçı öncesi rakamlar

Finn Harps ve Galway FC, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Finn Harps 17 puanla 5. sırada, Galway FC 18 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Finn Harps, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galway FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 623. İddaa'da Finn Harps kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Galway FC kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Finn Harps önceki hafta Bohemians mücadelesinde 3-1 yenildi.

Galway FC ise Dundalk maçında 3-4 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Finn Harps, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Galway FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Galway FC, 6 gol atarken 5 gol yedi.