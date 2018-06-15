Finn Harps - Univ College Dublin maçı rakamları

Finn Harps ve Univ College Dublin, 15 Haziran 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. 28 puanlı Finn Harps 4. sırada bulunuyor, Univ College Dublin 35 puana sahip ve 1. sırada. Finn Harps, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Univ College Dublin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 164 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Finn Harps kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Univ College Dublin sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Finn Harps önceki hafta Univ College Dublin mücadelesinde 3-0 kazandı.

Univ College Dublin, Finn Harps karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Finn Harps, 12 gol attı ve 7 gol yedi.

Univ College Dublin, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Univ College Dublin 16 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.