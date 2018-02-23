Fintech’e 3 yılda 122 milyar dolar

Finansal teknoloji şirketleri olarak tanımlanan fintech’ler, 2017 yılını bir önceki yıla göre 31 milyar dolarlık yatırım alarak kapadı. Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG’nin hazırladığı 2017 dördüncü çeyrek fintech raporuna göre, söz konusu şirketlerin son üç yılda aldığı yatırım tutarı da 122 milyar doları buldu.



Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine görre, KPMG’nin raporunda, girişim sermayesi işlemlerinin sayısı geçen yıl bin adedi geçerken, özel sermaye işlemlerinin sayısının da rekor kırarak 139’a ve bunların yatırım hacminin de 17 milyar dolara ulaştığı vurgulandı. Araştırmada, yılın üçüncü çeyreğinde 327 olan fintech işlemi sayısının dördüncü çeyrekte 307’ye düştüğünün bilgisi verildi ve fintech çıkış işlemlerinin de yılın son çeyreğinde 2.4 milyar dolarlık hacim ile yeni bir rekor kırdığının altı çizildi. 2017 yılında gerçekleşen fintech birleşme ve satın alma anlaşmalarının sayısı ise raporda 336 olarak yer aldı.



ABD 5.8 MİLYAR DOLAR YATIRIMLA LİDER



Kaydedilen yatırımların sektördeki yükselişin devam edeceğini gösterdiğini belirten KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “2017 yılında elde edilen yatırım rakamları, fintech pazarının olgunlaştığını ve yatırımcılar için fırsat anlamına geldiğini bizlere anlatıyor” dedi.





Cantürk, dünya çapında gerçekleşen fintech yatırımlarını bölgesel olarak değerlendirerek, “2017’nin dördüncü çeyreğinde ‘aslan payı’nı 149 işlemde 5.8 milyar dolar yatırımla ABD aldı. Avrupa’da ise dördüncü çeyrekte 94 işlemde 2 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı” ifadesini kullandı. Bu dönemde Asya’da durgunluğun hâkim olduğunu kaydeden Cantürk, “Asya’da 2016 yılında 10 milyar doların üzerindeki fintech yatırımları, 2017 yılında 3.85 milyar dolara geriledi. Asya’daki yatırımların düşmesinde Çin’in frene basması etkili oldu. Çin’de 2017’nin dördüncü çeyreğinde 45.8 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi” diye konuştu.



YATIRIMDA AVRUPA’NIN 400 KAT GERİSİNDEYİZ



KPMG raporunda, yılın dördüncü çeyreğinde Avrupa’da 94 işlemde 2 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştiği belirtildi. 2017 genelinde imzalanan 446 işlemde toplam 7.44 milyar dolar fintech yatırımı yapıldığının altı çizilen raporda, Avrupa’daki toplam fintech yatırımının 1.6 milyar dolarlık bölümünün İngiltere’den gerçekleştiği aktarıldı.



Startups.watch verilerine göre ise, 2017’de Türkiye’de yatırım alan fintech girişimlerin yatırım toplamı ise 18.6 milyon dolar olarak ölçüldü. Rakamlar, yıl içinde Avrupa’nın fintech yatırımlarının Türkiye’nin 400 katı olduğunu gösteriyor. 2017’de İngiltere’de gerçekleşen fintech yatırımları da Türkiye’dekinden 86 kat daha fazla olarak görülüyor.





ÜNİVERSİTE VE SANAYİ GEBZE'DE BULUŞUYOR



Gebze Teknik Üniversitesi, akademik hayatla reel sektörü bir araya getirmeye hazırlanıyor. 11-14 Nisan 2018 tarihleri arasında üniversitenin kampüsünde düzenlenecek “Sanayi Teknoloji Zirvesi” ile, sanayi-üniversite işbirliğine imza atılması hedefleniyor. Sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermek açısından zirvenin öneminin büyük olduğunu kaydeden Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Haluk Görgün, “Zirvede akademik kadro ve öğrenci kaynağının mevcut bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor” dedi.



‘ÖĞRENCİLER 43 ŞİRKET KURDU’



Görgün, üniversite ile sanayi işbirliğine örnek olarak, son sınıftaki öğrencilerin 6 ay boyunca sanayinin içinde zaman geçirdiklerini söyledi.. Görgün, “Öğrenciler, kurdukları 43 şirketten de, sanayi kuruluşlarına hizmet veriyor” dedi. Geçen yıl Silikon Vadisi’nde kurulan Starcamp kuluçka merkezi hakkında da konuşan Görgün, “Merkezde yerli girişimlere fon bulma ve yurtdışına açılma konularında aracılık yapıyoruz” dedi.





CAREEM'DEN 5 YILDA 100 BİN KİŞİYE İŞ



Geçtiğimiz yıl aldığı son yatırımlarla 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak ‘unicorn’ statüsü kazanan araç çağırma uygulaması Careem, 5 yıl içinde 100 bin kişiye iş imkânı sunmayı hedeflediğini duyurdu. 6 yıl önce Dubai’de kurulan Careem’in Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek, “İstanbul’un yaşadığı ulaşım problemine inovatif çözümler üretmek ve kullancılarımıza güvenli bir hizmet sunmak için çalışıyoruz” diye konuştu.





MEAL BOX 500 BİN DOLARLIK YATIRIM ALDI



Kapıya yemek servisini teknolojiyle buluşturan foodtech girişimi Meal Box, Hasan Aslanoba’dan aldığı 500 bin dolarlık yeni yatırımla toplam yatırımını 5 milyon dolara yükseltti. Nisan 2014’te kurulan Meal Box, aldığı yatırımla kendi ürün ve teknolojilerini geliştirerek hizmet kalitesini artırmayı planlıyor. Meal Box CEO’su Murat Demirhan, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyon doların üzerinde yeni bir yatırım turu planladıklarını sözlerine ekledi.





BTM'NİN İLK GİRİŞİMCİSİNDEN 5 MİLYON DOLARLIK İMZA



İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) ilk girişimcilerinden olan Doğukan Esener, icat ettiği “Isı Reaktörü” projesi ile girişimcilikten yatırımcılığa adım attı. Esener, Isı Reaktörü projesinin patentini 5 milyon dolara 5 yıl süreyle Türkiye’nin önde gelen makine üreticisi firmalarından birine kiraladı.



Esener, firmanın “Isı Reaktörü”nü kullanarak ürettiği makinelerin satışlarından elde edeceği kârdan da yüzde 20 pay alacak. Doğukan Esener’in geliştirdiği Isı Reaktörü, su, yağ, tüm sıvı gıdalar, endüstriyel sıvılar, asitler, yanıcı parlayıcı petrol ürünleri gibi sıvı ve akışkanları ısıtabiliyor.





SABANCI'DAN TÜBİTAK'A CEO TRANSFERİ



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığına, Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müşavirliğine çekildi.



Ergin’in yerine Prof. Dr. Hasan Mandal atandı. 25 Mart 2015’te YÖK üyeliğine, 1 Nisan 2015’te YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine atanan Mandal, 21 Temmuz 2016’da YÖK Başkan Vekilliğine seçildi ve bu görevlerini 12 Ocak 2018’e kadar sürdürdü. 1965 yılında Eskişehir’de doğan Hasan Mandal, ilk ve ortaöğrenimini bu kentte tamamladı. 1987’de ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini, 1992’de İngiltere’nin Newcastle Üniversitesi’nden doktora unvanını aldı. 1992-1994 yıllarında Newcastle Üniversitesi’nde, 1997-1998 yıllarında da Almanya’nın Karlsruhe Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu.



Mandal, 12 Ocak 2018’den bu yana da Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapıyordu.





PLADİS'TEN 15 BİN TL'LİK 'FİKİR' YARIŞMASI



Pladis’in üniversiteliler için düzenlediği ‘’en parlak fikirler yarışması” bizz@kampüs’ün başvuruları başladı. 12 Mart’a kadar başvuruları sürecek yarışmada, birinci olan ekibe 15 bin lira ödül verilecek. Takımların üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıflarından ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşacağı yarışmada, ekipler yenilikçi fikirlerini Ülker Metro için geliştirecek.