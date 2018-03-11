İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Fiorentina, konuk ettiği Benevento'yu 1-0 yendi.
Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü, 24. dakikada Vitor Hugo attı. Hugo, attığı golü geçen hafta hayatını kaybeden takım arkadaşı ve kaptanı Davide Astori'ye adadı.
Bu sonuçla Fiorentina, puanını 38'e çıkarırken, Benevento ise 10 puanla son sırada kaldı.
Geçen hafta pazar günü hayatını kaybeden Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori, bir dizi etkinlikle maç sırasında anıldı.
Sahaya Astori'nin giydiği 13 numaralı formanın görseli ile "Sonsuza dek kaptan" yazısı yansıtıldı.
Daha sonra Fiorentina takımı, sahaya 13 numaralı formalar ve ellerinde İtalyanca "Hoşçakal Davide" yazılı bir pankartla çıktı.
Ardından Astori'nin anısına takımın renklerindeki mor ve beyaz yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Bu sırada tüm stat Astori'yi alkışlayarak andı.
Maçın 13. dakikasında ise Astori'nin forma numarası olduğu için top taca gönderilerek oyun durduruldu. Fiorentina taraftarları, takımın renklerindeki mor, beyaz ve kırmızı renkli pankartlarla tribünde "Davide 13" koreografisi oluşturdu.
Bu sırada maç boyunca Fiorentina taraftarları, takımın yanı sıra Davide Astori'nin ismi ve fotoğrafı olan atkılar ile bayrakları da salladı.
Bu arada maç öncesinde Fiorentina Kulübünün Twitter hesabından, "Bu maçı Davide için kazanalım." ifadeleri kullanıldı. Maçın ardından da "Bu zaferi Davide'ye ve onu sevenlere adıyoruz. Sonsuza dek #DA13" paylaşımında bulunuldu.
"ASTORİ ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI"
Fiorentina’nın teknik direktörü Stefano Pioli, maç öncesinde yaptığı basın açıklamasında, Astori'yi tanıyabildiği için çok şanslı olduğunu ifade etti.
Pioli, Astori'yi özleyeceğini belirterek, "Astori, çok özel bir insan ve takım kaptanıydı. Söylemesi gerekeni her zaman doğru zamanda doğru şekilde ifade ederdi. Hem bana hem de takımına karşı cömert, pozitif, yardımsever ve fedakardı. Ne yazık ki onunla çok kısa bir zaman geçirebildik." yorumunu yaptı.
Takım arkadaşlarının hala Astori için gözyaşı döktüğünü, ellerinden gelen en iyi performansı ortaya koyarak futbolcunun hatırasını onurlandırmaya çalışacaklarını aktaran Pioli, "Davide'nin geride bıraktığı en büyük miras, birlik, beraberlik, profesyonellik, kendine hakimiyet, tutku ve Fiorentina'ya duyduğu sevgiydi. Şimdi, Astori'nin bıraktığı bu mirası korumak, üzerine titremek ve büyütmek bizim görevimiz." diye konuştu.
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