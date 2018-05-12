Fiorentina - Cagliari sahaya çıkıyor

İtalya Serie A maçında Fiorentina ile Cagliari, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Fiorentina 57 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Cagliari 33 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Fiorentina, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cagliari son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 427. İddaa'da Fiorentina kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Cagliari kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Fiorentina son haftadaki Pescara müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Cagliari ise AC Milan maçında 2-1 kazandı.

Fiorentina, evinde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 21 gol yedi.

Cagliari ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cagliari, 14 gol atarken 31 gol yedi.