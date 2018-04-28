Fiorentina - Napoli rakamlar

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Fiorentina, 29 Nisan 2018 Pazar günü Napoli takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Fiorentina 51 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Napoli 84 puanda ve 2. sırada. Fiorentina son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Napoli, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 150 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fiorentina kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.75, Napoli sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Fiorentina son hafta oynanan Napoli maçında 3-3 berabere kaldı.

Napoli ise Fiorentina maçında 3-3 berabere kaldı.

Fiorentina, evinde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 21 gol yedi.

Napoli, dış sahada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Napoli 32 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.