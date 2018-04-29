Fiorentina - Napoli rakamlar

İtalya Serie A maçında Fiorentina ile Napoli, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Fiorentina 51 puanla 9. sırada, Napoli 84 puanla 2. sırada bulunuyor. Fiorentina, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Napoli, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 150 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fiorentina kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.75, Napoli sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Fiorentina son haftadaki Napoli müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Napoli ise Fiorentina maçında 3-3 berabere kaldı.

Fiorentina, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Fiorentina, kendi sahasında 24 gol attı, 21 gol yedi.

Napoli ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 13 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Napoli, 32 gol atarken 8 gol yedi.