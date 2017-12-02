Firari FETÖ'cüler Hakan Atilla davasında!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) firari üyeleri Emre Uslu ile Adem Yavuz Arslan'ın New York'taki Hakan Atilla davasını mahkeme salonunda takip edip, duruşmaları Türkiye aleyhinde propagandaya dönüştürmeleri, dava üzerindeki "FETÖ bağlantısı" iddialarını güçlendirdi.

Firari FETÖ mensupları Uslu ile Arslan'ın, yanlarında başka FETÖ mensuplarıyla birlikte Atilla davasını yerinde izlediler. Sosyal medyada Türkiye aleyhinde karalama kampanyasına dönüştürdüğü duruşmaların cuma günkü bölümünün ardından salonun dışında Periscope'tan yayın da yapan Uslu ile Arslan, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Duruşmaları birkaç gündür takip eden Aslan görüntülendiğini fark edince olay yerinden uzaklaşırken Uslu, mahkeme binası önünden yayın yaptı.

Ayrıca FETÖ'nün ABD'deki yayın organlarından Zaman Amerika'nın yazarlarından Sıtkı Özcan da Atilla davasını yerinden izleyen isimlerden biri olarak dikkat çekti.

FETÖ MENSUPLARININ DAVAYA İLGİSİ

FETÖ'nün ABD'deki önemli isimlerinin yanında başka örgüt üyelerinin de duruşmaları yakından takip etmeleri ve sosyal medyada duruşmaları karalama kampanyasına dönüştürmeleri, Rıza Sarraf davası olarak başlayıp sonradan Hakan Atilla davasına dönüşen hukuki süreçle FETÖ arasındaki bağlantıları bir kez daha gündeme getirdi.

Özellikle dava sürecinde savcılık makamının kullandığı delillerin önemli bir bölümünün 17/25 Aralık sürecinde FETÖ mensubu polisler tarafından yasa dışı olarak elde edilen ve sonradan ABD'ye kaçırılan bilgi ve belgeler olduğu iddiası soru işaretlerini daha da artırdı.

FİRARİ USLU VE ARSLAN HAKKINDA YAKALAMA KARARLARI VAR

Uslu'nun adı, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan 10 bin 529 sayfalık "Selam Tevhid" soruşturması iddianamesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte firari sanıklar arasında geçiyor. Hakkında başka davalardan da yakalama kararı bulunan Uslu, mayıs ayında AA tarafından Virginia'daki evinin bulunduğu sokakta görüntülenmiş ve muhabiri "polis çağırmakla" tehdit etmişti.

2014'te ABD'ye kaçan FETÖ'nün eski basın organlarından Zaman ve Bugün gazetesi ile Aksiyon dergisinde çeşitli görevlerde bulunmuş olan Arslan hakkında da birçok davadan dolayı yakalama kararı bulunuyor.

FETÖ FİRARİSİ CANITEZ, TANIKLAR LİSTESİNDE

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez de Atilla davasındaki tanıklar arasında yer alıyor.

Canıtez'in, ByLock kullanıcısı olduğu ve 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi olarak görev yaptığı belirlenirken, Atilla davasına "Türkiye'den yasa dışı şekilde delil ve belge götürdüğü" tespit edilmişti.

Diğer yandan aynı soruşturmada adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Aykan Erdemir de Atilla davasının tanık listesinde yer alıyor.

Geçen yıl mart ayında Georgetown Üniversitesinde firari FETÖ'cü Uslu'nun da yer aldığı bir panele katılan Erdemir'in "Türk dış politikasına yönelik sert eleştirileri" de tepki çekmişti. Erdemir'in görev yaptığı FDD'nin Başkanı Mark Dubowitz ile Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer'in duruşmalara bilirkişi olarak tayin edilmeleri de tartışmalara neden olmuş, Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen bir kurumun tepe yöneticilerinin Atilla davasındaki rolleri sorgulanmaya başlamıştı.

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