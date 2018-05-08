İzmir'in Aliağa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve botla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 örgüt mensubu, arazide drone ve helikopter destekli operasyonla yakalandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan 5 örgüt üyesinin Yunanistan'a kaçmak için İzmir'e geldiği yönünde bilgi aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin Foça ilçesinden botla Yunanistan'a kaçacağını tespit etti.



Güvenlik güçleri, önceki gün gece, Foça sahilinden Yunanistan'ın Midilli adasına doğru seyreden şüpheli bir botu takibe aldı. Şüphelileri taşıyan bot, Aliağa ilçesi Çakmaklı sahilinde karaya vurdu, FETÖ mensupları da araziye dağılarak kaçtı.



Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait insansız hava aracının desteğiyle arazide arama-tarama faaliyeti başlatıldı. Farklı yönlere giden zanlılar, yaklaşık 7 saatlik bir çalışma sonucu saklandıkları arazide ve terk edilmiş bir evde gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında eski Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) çalışanı kişi, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen bir sanık ve FETÖ soruşturması kapsamında aranan 3 zanlı bulunuyor.



Zanlıların üzerinde ise sahte kimlik ve ehliyet ile yaklaşık 7 bin avro ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER