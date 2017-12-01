Firari FETÖ zanlısı: İnsanlar sivil darbeyi algılayamadı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Gazeteciler ve Yazarlar Vakfına yönelik yaptığı operasyonda 47 kişiyi gözaltına aldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen Samanyolu Televizyonu'nun eski yöneticisi Metin Yıkar'ın 24 Ağustos 2015 günü kimliği henüz belirlenemeyen Bylock yazışmaları da soruşturma dosyasına girdi.

"İNSANLAR SİVİL DARBEYİ ALGILAYAMADI"

Yazışmalarda "Keşke askeri darbe olsaydı. İnsanlar sivil darbeyi algılayamadı" ifadeleri dikkat çekti.

"SAL İLE KAÇARSIN"

FETÖ soruşturması kapsamında ele geçirilen Bylock konuşmasında firari olarak aranan Metin Yıkar'ın kaçma planları yaptığı ve Sal ile kaçmayı planladığı da konuşmalar arasında yer aldı.