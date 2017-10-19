Fırat Arslan dünya sıralamasında bir numaraya yerleşti

Son çıktığı iki maçını nakavtla kazanan ve yedi maçtır yenilmezlik serisini sürdüren boksörümüz, elindeki WBO Avrupa Şampiyonluk kemerini de büyük bir başarıyla koruyunca, Dünya Boks Organizasyonu resmi internet sitesinde (Cruser sıklet) kategorisinde dünyanın zirvesine yerleşmeyi başardı.



Dünya sıralamasında bir numaraya yükselen ve bu sonuçtan oldukça memnun olduğunu belirten Fırat Arslan, "Son dönemlerde kazanmış olduğum maçlar bu sonuca ulaşmamda büyük etkiye sahip. Şimdi dünya şampiyonluk maçı yapmam kaçınılmaz oldu. Bunun için çalışmalarımız başladı. Muhtemelen gelecek yıl bu karşılaşma gerçekleşecek. Yeniden Dünya Şampiyonu olarak ülkemizin adını dünya boks arenasında zirveye çıkarmak için büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.





Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, Fırat Arslan'ın Türk profesyonel boks tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı boksörü olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar başta Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu, Kıtalar Arası Şampiyonlukları ve Almanya Şampiyonlukları olmak üzere çok sayıda şampiyonluklara imza atan Arslan, bugün itibarıyla dünya boks arenasında bir numaraya yerleşmiştir. Dünya devlerini devirerek, rakiplerinin korkulu rüyası olmuştur. Şimdi yeniden dünya şampiyonluğu yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Fırat bugüne kadar yapmış olduğu 51 maçın 26'sını nakavtla olmak üzere 41'ini kazandı, iki kez de berabere kaldı. Bu sonuçlarla yüzde 51 nakavt oranına sahip. Bu başarılı sonuçlar onu dünya sıralamasında bir numaraya taşıdı. Şimdi hedefimiz ülkemize ikinci kez altın kemeri getirmek" dedi.

Fırat Arslan

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