Yaşanan Facebook skandallarının ardından bir kez daha gündeme gelene kişisel verilerin güvenliği problemi, şu an tüm teknoloji devlerinin odak noktasında bulunuyor. Bu durumla ilgili en sağlam adımlardan biri ise Mozilla'dan gelen.

iOS için Firefox'un yeni bir sürümünü servis eden Mozilla, bu yeni sürüm sayesinde artık internet kullanıcının izlenebilmelerini tamamen engelliyor. İzlenme koruması olarak isimlendirilen bu özellik normal moddda da çalışarak, hem internetteki kişisel veri izleyicilerini hem de reklamları engelliyor.

Bir blog yazısında: "Biz Mozilla olarak, insanların hangi kişisel verilerini paylaşmak istediklerine veya hangilerini kendilerine saklayarak paylaşmak istemediklerine saygı duyuyoruz. Artık kullanıcılar bu duruma her zamankinden daha hassas yaklaşıyorlar ve biz de bunu fazlasıyla dikkate alıyoruz." şeklinde konuşan Firefox başkan yardımcısı Nick Nguyen, bundan sonra da Firefox kullanıcılarını bu tip istenmeyen durumlardan korumak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Firefox’un bu son özelliğinden faydalanmak isteyen iOS kullanıcılarının, Firefox 11.0 sürümünü yüklemeleri gerekiyor.