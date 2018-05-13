Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fırınların ramazan ayı için hazır olduklarını söyledi. Ramazan pidesinin fiyatının bu sene kilogram başına 7,2 lira olacağını belirten Balcı, "Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satışa sunulacak" dedi.

Fırınlarda hijyen kurallarına uyulması konusunda sektörün ve kendilerinin gerekli titizliği gösterdiklerini vurgulayan Balcı, vatandaşlardan da israf konusunda dikkatli olmalarını istedi. Balcı, orucun da etkisiyle iftara yakın saatlerde ihtiyaçtan fazla ekmek ve pide alınabildiğine işaret ederek, "Bizim her ramazan ayında olduğu gibi vatandaşlarımızdan ricamız, ekmek ve pidenin israf edilmemesi" diye konuştu.