İş-Yaşam

Fırıncılığı bıraktı, yıllık 8 milyon dolar kazanmaya başladı

31.12.2017 - 15:22 | Güncelleme:

Hepsi küçük girişimcilerken, kimsenin aklına gelmeyen şeyleri yapıp ihracata başladı. Ya devlet desteği ile ya da kendi sermayeleri ile işlerine kuran ihracatçılar, artık milyonlarca euroluk cirolara ulaştı. İşte karşınızda son dönemde ajanslardan geçen bu başarı hikayelerine 22 farklı örnek...

  • 1 Fırıncılığı bıraktı, yıllık 8 milyon dolar kazanmaya başladı
    1 | 201

    1- FIRINCILIĞI BIRAKTI, 8 MİLYIN DOLAR KAZANMAYA BAŞLADI

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Fırıncılığı bıraktı, yıllık 8 milyon dolar kazanmaya başladı
    2 | 201

    Batman'da uzun yıllar fırıncılık yapan Aziz Yavuz, ekmek pişirme makinelerini tamir etmekte zorlanınca İstanbul'da aldığı eğitimle girişimci oldu. Yavuz, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) açtığı küçük atölyeyi zamanla geliştirerek, 7 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 14 bin metrekare alana kurulu fabrikaya dönüştürdü.

  • 3 Fırıncılığı bıraktı, yıllık 8 milyon dolar kazanmaya başladı
    3 | 201

    Fabrikasında hamur teknesi, hamur kesme ve tartma makineleri gibi ürünlerin seri üretimini yapan Yavuz, bu ürünleri Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, İran, Estonya, Letonya, Bosna Hersek, Litvanya'ya ihraç ederek, ülke ekonomisine yıllık 8 milyon dolar katkı sağlıyor.

  • 4 Fırıncılığı bıraktı, yıllık 8 milyon dolar kazanmaya başladı
    4 | 201

    6 KARDEŞİYLE FIRINCILIK YAPIYORDU

    Yavuz yaptığı açıklamada, Batman'da uzun yıllar 6 kardeşi ile fırıncılık yaptıklarını ancak fırınları arızalandığı zaman bölgede fırın tamircisi bulunmadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, bozulan ekmek pişirme makinelerini kendilerinin tamir etmeye çalıştığını söyledi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Fırıncılığı bıraktı, yıllık 8 milyon dolar kazanmaya başladı
    5 | 201

    Daha sonra İstanbul'da bu konuda 6 aylık eğitim gördüğünü belirten Yavuz, eğitimin ardından Batman'da fırıncılığın yanı sıra bölge illerine teknik servis desteği vermeye başladığını ifade etti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI