Fırında cipsli tavuk malzemeler

Yarım kilo tavuk göğüs

2 su bardağı ufalanmış mısır cipsi

1 su bardağı krema

100 gram rendelenmiş taze kaşar

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

2 su bardağı kırılmış mısır cipsi (Bulamak için)

Fırında cipsli tavuk nasıl yapılır?

Bir kasede krema, yumurta, kaşar peyniri ve cipsi karıştırın, baharatlarını ekleyin. Tavukları tek tek bu harç ile kapladıktan sonra tekrar mısır cipsine bulayın. Ardından da fırın tepsisine dizin. 180 derecede, önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Fırında cipsli tavuk hazırlamak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun.

Cipsli tavuk

fırında cipsli tavuk

Cipsli tavuk nasıl yapılır

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