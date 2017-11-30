Fırında kaşarlı mantar nasıl yapılır? Fırında kaşarlı mantar tarifi ve malzemeleri

Fırında kaşarlı mantar malzemeler

Taze kültür mantarı

Tereyağı

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Fırında kaşarlı mantar nasıl yapılır?

Mantarları temizleyerek kabuklarını soyun. Bir fırın kabına yan yana dizin. Üzerine tuz serperek birer çay kaşığı tereyağı yerleştirin. 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Daha sonra fırından alınıp üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Peynirler kızarıncaya kadar yaklaşık 10 dk daha fırında tuttuktan sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Fırında kaşarlı mantar