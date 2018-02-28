Fırında sebzeli somon malzemeler

6-7 çiçek brokoli

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 adet kırmızı kapya biber

1 tutam tane karabiber

6-7 adet defne yaprağı

2 adet büyük boy somon

3 dilim limon

1 tutam tuz

Fırında sebzeli somon nasıl yapılır?

Fırın tepsisinin en altına pişirme kağıdı serin. Ardından tepsinin en altına dilimlediğiniz patatesleri dizin. Daha sonra havuç, kırmızı kapya biber ve soğanları dilimleyip koyun. Sarımsak ve defne yapraklarını da ekleyin.

En üste somonu ekleyin üzerine dilimlenmiş limonları dizin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. İlk yarım saat yanmaz kağıtla üstünü kapatıp kendi buharında pişirin. Diğer 15 dakika da kağıdı çekip üstünü kızartabilirsiniz. Fırında sebzeli somonunuz hazır! Afiyet olsun...

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