Fırında sütlü karnabahar malzemeler

1 adet karnabahar

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

3 diş sarımsak

Üzeri için

1 bardak rendelenmiş kaşar peyniri

Fırında sütlü karnabahar nasıl yapılır?

Yıkanıp çiçeklerine ayrılmış karnabaharları, 2 bardak su eklediğiniz tencerede 8-10 dakika hafif yumuşayana kadar pişirin.

Ardından yağlanmış bir fırın kabının içerisine aktarın. Zeytinyağı, süt, rendelenmiş sarımsak, tuz, pul biber ve karabiberi bir kabın içerisinde çırpın ve karnabaharların üzerine gezdirin.

Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında sütünü çekip, karnabaharlar yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin.

Yumuşayınca çıkarıp üzerine kaşar peyniri serpin ve birkaç dakika daha peynirler eriyene kadar fırınlayın. Çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun.

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