Fırında sütlü patates malzemeleri

4 adet patates

2 su bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 dal biberiye

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

Rendelenmiş kaşar peyniri

Fırında sütlü patates nasıl yapılır?

Patateslerin kabuklarını soyun ve orta kalınlıkta dilimler olacak şekilde doğrayın. Bir kabın içine aktarın ve üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, rendelenmiş sarımsak ve baharatları ilave ederek güzelce harmanlayın.

Fırın kabını tereyağı ile yağlayın. Ardından patatesleri birbirlerinin üzerine yatay gelecek şekilde dizin. İçerisine sütü gezdirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında patatesleri iyice kızarana kadar pişirin. Rendelenmiş kaşar peynirini patateslerin üzerine serptikten sonr 10 dakika daha pişirin. Ardından fırından çıkarıp dilimleyerek servis edin. Fırında sütlü patatesleriniz hazır! Afiyet olsun...

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Fırında sütlü patates malzemeleri

Fırında patates nasıl yapılır

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